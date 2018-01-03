Братья Миранчук рассказали, кого бы предпочли для своей команды: женщину-массажиста или женщину-тренера

Короткая ссылка
Полузащитники московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали в блиц-интервью RT, кого бы предпочли для своей команды: женщину-массажиста или женщину-тренера.

«Массажиста», — сказали братья Миранчук в интервью RT.

На вопрос, кто им больше нравится: Владимир Путин или жена президента США Дональда Трампа Меланья, братья ответили единодушно, выбрав президента России.

Ранее братья Миранчук заявили, что предпочитают московский «Спартак».

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119