Братья Миранчук рассказали, кого бы предпочли для своей команды: женщину-массажиста или женщину-тренера

Полузащитники московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали в блиц-интервью RT, кого бы предпочли для своей команды: женщину-массажиста или женщину-тренера.

«Массажиста», — сказали братья Миранчук в интервью RT. На вопрос, кто им больше нравится: Владимир Путин или жена президента США Дональда Трампа Меланья, братья ответили единодушно, выбрав президента России. Ранее братья Миранчук заявили, что предпочитают московский «Спартак».