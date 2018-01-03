Футболисты «Локомотива» братья Миранчуки предпочитают московский «Спартак»

Полузащитники московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали в блицинтервью RT, какой московский клуб они предпочли бы — «Спартак» или ЦСКА.