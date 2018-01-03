Футболисты «Локомотива» братья Миранчуки предпочитают московский «Спартак»

Короткая ссылка
Полузащитники московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали в блицинтервью RT, какой московский клуб они предпочли бы — «Спартак» или ЦСКА.

Братья единогласно выбрали «Спартак» в интервью RT.

Миранчуки разошлись в выборе между спонсорами санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» — «Газпромом» и ЛУКОЙЛом соответственно.

Ранее главный тренер «Локомотива-Казанки» Денис Клюев заявил, что Миранчуки со временем могут сыграть в «Барселоне».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119