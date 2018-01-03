Футболисты «Локомотива» братья Миранчуки предпочитают московский «Спартак»
Полузащитники московского «Локомотива» Алексей и Антон Миранчуки рассказали в блицинтервью RT, какой московский клуб они предпочли бы — «Спартак» или ЦСКА.
Братья единогласно выбрали «Спартак» в интервью RT.
Миранчуки разошлись в выборе между спонсорами санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака» — «Газпромом» и ЛУКОЙЛом соответственно.
Ранее главный тренер «Локомотива-Казанки» Денис Клюев заявил, что Миранчуки со временем могут сыграть в «Барселоне».
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