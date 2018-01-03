Плющев рассказал, есть ли в составе молодёжной сборной России по хоккею новые Овечкин и Малкин

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Владимир Плющев в эксклюзивном интервью RT рассказал, есть ли в команде образца 2018 года новые звёзды мирового хоккея.

«Их будущая карьера будет зависеть от того, в какие руки они попадут. Но то, что в этой команде нет новых Ковальчуков, Тютиных и Свитовых, — это точно», — заявил Плющев в интервью RT.

Ранее Плющев заявил, что медведя можно научить играть в хоккей, но реализовывать большинство — нет.