Экс-тренер сборной России по хоккею Плющев: медведя невозможно научить реализовывать большинство

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев в эксклюзивном интервью RT прокомментировал неудачную игру команды в большинстве на чемпионате мира 2018 года в американском Баффало.

«За весь турнир россияне 20 раз играли в большинстве и лишь однажды смогли поразить ворота соперника — в матче с командой Швейцарии. Это ужасный процент. Претендовать на высокие места с такой реализацией лишнего невозможно», — заявил Плющев в интервью RT.

При этом он рассказал, что требуется для успешной игры в неравных составах.

«Для реализации игры в большинстве нужны игроки, которые будут исполнять задумки тренерского штаба, а также должная выучка, как техническая, так и тактическая подготовка. Медведя, конечно, можно научить играть в хоккей, но реализовывать большинство — нет», — добавил Плющев.

Ранее призёр Олимпийских игр по хоккею Андрей Николишин назвал слабым выступление российской сборной на молодёжном чемпионате мира.