Николишин: как команда сборная России играла достаточно слабо на МЧМ по хоккею

Призёр Олимпийских игр по хоккею Андрей Николишин прокомментировал выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира в Баффало.

«Было очень много вопросов по игре в неравных составах — что в большинстве, что в меньшинстве. Как команда мы играли достаточно слабо. Это ярко бросалось в глаза. Не было единого командного действия, ребята больше пытались играть по одному, за счёт индивидуального мастерства», — цитирует Николишиина «Чемпионат».

Эксперт также раскритиковал игру российской сборной в большинстве. Сборная России из 20 попыток реализации численного преимущества забросила только одну шайбу.

«Почему так? Это уже тренерам виднее, они же составляли бригады большинства, они их наигрывали. Значит, неправильно подобрали бригады, раз оно не сработало», — отметил Николишин.

Россия проиграла США в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира по хоккею и впервые с 2010 года осталась без медалей МЧМ.