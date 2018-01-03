Сборная России по хоккею впервые с 2010 года осталась без медалей молодёжного ЧМ

Молодёжная сборная России по хоккею завершила своё выступление на стадии четвертьфинала чемпионата мира в американском Баффало.

Россияне уступили хозяевам турнира со счётом 2:4, тем самым впервые с 2010 года оставшись без медалей.

И впервые без наград остался главный тренер российской сборной Валерий Брагин. За шесть лет работы под руководством этого специалиста сборная России побеждала на мировом первенстве в 2011 году, трижды выходила в финал (2012, 2015, 2016) и один раз завоёвывала бронзовые медали (2017).

В 2013 и 2014 годах Россия занимала третье место под руководством Михаила Варнакова.

Ранее Брагин подвёл итоги молодёжного чемпионата мира по хоккею.