Черчесов: предстоящий год будет сложным и интересным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«С наступающим вас 2018 годом! Сложный и интересный нам предстоит вместе провести год. Убеждён, что он нам удастся совместными усилиями и мы будем достойной хозяйкой чемпионата мира. 12-й игрок ещё никому не помешал, и нам он обязательно нужен. Будем делать всё, чтобы ваша симпатия была на нашей стороне», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Ранее футболисты «Спартака» поздравили болельщиков с Новым годом.