Черчесов: предстоящий год будет сложным и интересным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
«С наступающим вас 2018 годом! Сложный и интересный нам предстоит вместе провести год. Убеждён, что он нам удастся совместными усилиями и мы будем достойной хозяйкой чемпионата мира. 12-й игрок ещё никому не помешал, и нам он обязательно нужен. Будем делать всё, чтобы ваша симпатия была на нашей стороне», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.
Новогоднее поздравление от наставника @TeamRussia Станислава Черчесова! 🎄🎁🎉 pic.twitter.com/7NB20hcdMA— Сборная России (@TeamRussia) 31 декабря 2017 г.
Ранее футболисты «Спартака» поздравили болельщиков с Новым годом.