Футболисты «Спартака» поздравили болельщиков с Новым годом

Футболисты московского «Спартака» — полузащитник Денис Глушаков, голкипер Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко — поздравили болельщиков с Новым годом.

«Дорогие болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем вам крепкого здоровья, удачи, любви и всего хорошего», — сказал Глушаков. «Прошедший год принёс нам много побед, кубков, медалей. Желаю всем нам, чтобы в следующем году мы подняли ещё не один кубок над своей головой», — добавил Ребров. «С Новым годом вас!» — завершил видеообращение к фанатам Ещенко.

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