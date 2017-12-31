Чеферин: УЕФА многое предстоит сделать в 2018 году

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подвёл итоги 2017 года.

«С управленческой точки зрения мы установили курс на будущее. Одобренные на конгрессе в апреле реформы обеспечивают стабильность, необходимую для выполнения наших функций. Тесная связь с национальными ассоциациями, сохраняющаяся более 60 лет, остаётся краеугольным камнем нашей работы. Мы укрепили диалог и отношения с заинтересованными сторонами — лигами и клубами, а также наделили их более важной ролью в принятии решений», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Он отметил, что организация продолжит борьбу с допингом, договорными матчами и проявлениями расизма, которые «угрожают душе футбола».

«Нам многое предстоит сделать в следующем году. Стартует новый турнир среди национальных сборных — Лига наций УЕФА. Мы с нетерпением ждём начала соревнований, которые укрепили бы статус европейского клубного футбола, такого важного источника национальной гордости и футбольной идентичности», — добавил глава УЕФА.

Ранее глава ОКР Александр Жуков выразил надежду, что в 2018 году российский спорт вернётся на заслуженные передовые позиции.