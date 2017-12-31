Жуков: надеюсь, 2018 год будет значительно более успешным и счастливым

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков выразил надежду, что в 2018 году российский спорт вернётся на заслуженные передовые позиции.

«Уходящий год был непростым для российского спорта, но год заканчивается, и я очень надеюсь, что 2018 год будет значительно более успешным и счастливым. Я очень надеюсь, что российский спорт снова вернётся на свои заслуженные передовые позиции в мире, что наши спортсмены будут успешно выступать и принесут много радости нашим болельщикам», — приводит слова Жукова пресс-служба ОКР.

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