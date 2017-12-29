Исландский футбольный фанат о России: не понимаю, зачем государствам нужно столько земли

Болельщик сборной Исландии по футболу Гундермурд Сигурфлордбрадсен поделился своим мнением о хозяйке чемпионата мира 2018 года — России.

Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Eurosport.

«Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли», — заявил фанат.

Он также отметил, что затруднения у него вызвало произношение таких российских городов, как Москва, Сочи и Казань.

Ранее председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв выразил мнение, что ЧМ-2018 по футболу должен продемонстрировать российское гостеприимство.