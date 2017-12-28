Дегтярёв: ЧМ-2018 по футболу станет чемпионатом гостеприимства

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв выразил мнение, что чемпионат мира по футболу 2018 года в России должен продемонстрировать гостеприимство.

«Чемпионат должен показать всему миру, какая Россия гостеприимная страна. Можно сказать, что мы будем проводить чемпионат гостеприимства», — цитирует Дегтярёва ТАСС.

По его словам, количество поданных заявок на билеты на матчи турнира говорит об огромном интересе к ЧМ-2018. Он отметил, что ожидается прибытие более 1,5 млн иностранных туристов.

Ранее занявший должность председателя оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказал мнение, что уход Виталия Мутко с поста главы оргкомитета не скажется на подготовке к проведению ЧМ-2018.