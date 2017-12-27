Сорокин: уход Мутко из оргкомитета «Россия-2018» не скажется негативно на подготовке к ЧМ

Занявший должность председателя оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин высказал мнение, что уход Виталия Мутко с поста главы оргкомитета не скажется на подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Поскольку правительство является учредителем оргкомитета, то по-прежнему контроль правительства над оргкомитетом сохраняется. Честно сказать, для меня это решение было достаточно неожиданным. На подготовке к чемпионату мира это никак не скажется. Мы продолжаем подготовку, и никакого негативного эффекта это точно не окажет», — приводит слова Сорокина «Р-Спорт».

Он отметил, что после ухода Мутко не произойдёт никаких радикальных изменений в управлении оргкомитетом.

«Мы входим в операционную фазу, и работы так или иначе прибавилось бы. Виталий Леонтьевич продолжает курировать оргкомитет как вице-премьер в правительстве», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу.