Источник: РФС не будет платить игрокам сборной России премиальные за ЧМ-2018 по футболу

Российский футбольный союз (РФС) не будет выплачивать премиальные игрокам национальной команды России из собственных средств за выступление на чемпионате мира 2018 года.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что РФС не будет выплачивать дополнительные премиальные игрокам сборной России по футболу из собственных средств — в организации добавили, что у турнира существует призовой фонд.

«Согласно документу, победитель турнира сможет заработать $38 млн, а вышедшие из группы команды заработают по $12 млн. Призовые от ФИФА (Международной федерации футбола. — RT) будут делиться в пропорции 70 на 30: 70% получат игроки за своё выступление, 30% — РФС на общие расходы», — говорится в заявлении.

При этом источник сообщил, что гарантированные $8 млн за участие в турнире пойдут на покрытие расходов на организацию турнира.

Таким образом, в случае невыхода из группы российские футболисты останутся без премии.

Ранее приостановивший свою деятельность на посту главы РФС Виталий Мутко рассказал о планах подготовки сборной России к домашнему ЧМ-2018.

Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу на территории России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.