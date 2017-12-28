Материалы

Источник: РФС не будет платить игрокам сборной России премиальные за ЧМ-2018 по футболу

28 декабря 2017, 15:34

Российский футбольный союз (РФС) не будет выплачивать премиальные игрокам национальной команды России из собственных средств за выступление на чемпионате мира 2018 года.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что РФС не будет выплачивать дополнительные премиальные игрокам сборной России по футболу из собственных средств — в организации добавили, что у турнира существует призовой фонд.

«Согласно документу, победитель турнира сможет заработать $38 млн, а вышедшие из группы команды заработают по $12 млн. Призовые от ФИФА (Международной федерации футбола. — RT) будут делиться в пропорции 70 на 30: 70% получат игроки за своё выступление, 30% — РФС на общие расходы», — говорится в заявлении.

При этом источник сообщил, что гарантированные $8 млн за участие в турнире пойдут на покрытие расходов на организацию турнира.

Таким образом, в случае невыхода из группы российские футболисты останутся без премии.

Ранее приостановивший свою деятельность на посту главы РФС Виталий Мутко рассказал о планах подготовки сборной России к домашнему ЧМ-2018.

Матчи первого в истории чемпионата мира по футболу на территории России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Читайте также
Источник: РФС не будет платить игрокам сборной России премиальные за ЧМ-2018 по футболу
28 декабря 2017, 15:34
Дегтярёв: ЧМ-2018 по футболу станет чемпионатом гостеприимства
28 декабря 2017, 13:36
Мутко покинул пост председателя Оргкомитета ЧМ-2018
27 декабря 2017, 23:32
Мутко: болельщики смогут приобрести авиабилеты по разумным ценам во время ЧМ-2018
27 декабря 2017, 21:45
ФИФА поблагодарила Мутко за его вклад в подготовку к ЧМ-2018
27 декабря 2017, 18:33
Сорокин: уход Мутко из оргкомитета «Россия-2018» не скажется негативно на подготовке к ЧМ
27 декабря 2017, 17:40
Правительство России передаст ФИФА все объекты ЧМ 30 мая 2018 года
27 декабря 2017, 15:50
Экс-капитан сборной Мексики о ЧМ-2018, таланте Месси и популярности футбола
27 декабря 2017, 15:44
Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу
27 декабря 2017, 15:25
Мутко заявил, что ФИФА высоко оценила работу оргкомитета ЧМ-2018
27 декабря 2017, 13:49
В Египте постараются убедить футболистов не держать пост перед ЧМ-2018
27 декабря 2017, 11:34
Футболист «Манчестер Юнайтед» Феллайни уйдёт из сборной Бельгии после ЧМ-2018
27 декабря 2017, 11:19
Президент Египетской футбольной ассоциации считает Россию фаворитом группы на ЧМ-2018
27 декабря 2017, 11:03
Президент Молдавии пожелал Путину успешного проведения в России ЧМ-2018
26 декабря 2017, 20:31
В Санкт-Петербурге открылись два официальных магазина с атрибутикой ЧМ-2018
26 декабря 2017, 18:56
Кабаева рассказала, чего ждёт от выступления сборной России на ЧМ-2018 по футболу
26 декабря 2017, 14:23
ФИФА: решение Мутко не повлияет на проведение ЧМ-2018
25 декабря 2017, 23:56
В ФИФА прокомментировали решение Мутко приостановить деятельность на посту главы РФС
25 декабря 2017, 23:39
В Госдуме считают, что Мутко пытается убрать из-под удара проведение ЧМ-2018
25 декабря 2017, 22:28
РФС утвердил план подготовки сборной России по футболу к ЧМ-2018
25 декабря 2017, 20:27
Мэр Казани заявил, что город полностью готов к проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года
25 декабря 2017, 18:39
Источник: российские телеканалы заплатят $32 млн за показ матчей ЧМ-2018 по футболу
25 декабря 2017, 15:54
Пеле назвал самый памятный гол в карьере
25 декабря 2017, 10:44
Пеле заявил, что Россия способна побороться за трофей ЧМ-2018
25 декабря 2017, 10:14
Пеле о ЧМ-2018, жизненной философии и современном футболе
25 декабря 2017, 09:14
СМИ: Игроков сборной Англии по футболу подготовят к возможным проявлениям расизма во время ЧМ-2018
25 декабря 2017, 00:03
Итальянские журналисты устроили забастовку из-за прав на показ матчей ЧМ-2018
24 декабря 2017, 21:57
Вице-президент ФСС рассказал о прогрессе сербского футбола
24 декабря 2017, 14:08
Футболист «Зенита» Краневиттер рассказал о ЧМ-2018, Месси и жизни в Петербурге
23 декабря 2017, 10:04
Более 1 млн иностранцев могут посетить ЧМ-2018 по футболу в России
22 декабря 2017, 16:09
Мутко прокомментировал предоставление России прав на показ матчей ЧМ-2018 по футболу
22 декабря 2017, 14:51
Три российских телеканала получили право на показ матчей ЧМ-2018 по футболу
22 декабря 2017, 14:39
Россия сотрудничает с полицией Великобритании по подготовке к ЧМ-2018 по футболу
22 декабря 2017, 13:39
Санитарная авиация Москвы готова обеспечить безопасность при проведении ЧМ-2018 по футболу
22 декабря 2017, 13:34
СМИ: ФИФА запросила у WADA приоритетный статус при перепроверке допинг-проб российских футболистов
21 декабря 2017, 22:33
Колобков не сомневается в готовности российских стадионов к ЧМ-2018 по футболу
21 декабря 2017, 17:28
Колобков уверен, что опыт организации Кубка конфедераций поможет России при подготовке к ЧМ-2018 по футболу
21 декабря 2017, 17:05
Открыта доставка паспортов болельщика ЧМ-2018 в визовые центры VFS Global
21 декабря 2017, 16:23
Английских фанатов предупредили об опасности нападения медведей в России во время ЧМ-2018
21 декабря 2017, 15:33
Сборная России по футболу завершит 2017 год на 64-м месте в рейтинге ФИФА
21 декабря 2017, 13:08