РФС утвердил план подготовки сборной России по футболу к ЧМ-2018

Приостановивший свою деятельность на посту главы Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко рассказал о планах подготовки сборной России к домашнему чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Мы утвердили полностью план подготовки перед чемпионатом мира, он такой же, как перед Кубком конфедераций. Две игры будут — с Бразилией и Францией. Также 30 мая в Инсбруке сыграем против Австрии. Затем в Москве сыграем, возможно, на динамовском стадионе. Если он не будет готов, найдём другие. У нас есть договорённость с Турцией о товарищеском матче. Посмотрим, когда его можно провести», — заявил Мутко.

Ранее сообщалось, что РФС оставил без изменений лимит на легионеров в РФПЛ.