Депутат Госдумы Свищёв рассказал, почему Родченков больше не нужен МОК и WADA

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищёв прокомментировал слова адвоката информатора WADA Григория Родченкова Джима Уолдена о том, что его клиента в России ждут «пытки и смерть», и выразил уверенность, что бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории больше не нужен Международному олимпийскому комитету (МОК) и WADA.

«Всё, что можно, он уже написал. Возможно, он выпустит ещё какие-нибудь новые «бестселлеры», но основной потенциал Родченкова — это создание запрещённых препаратов и внедрение их в спорт. Если в США, как там заявляют, борются с допингом, то этот человек им просто не нужен. Тем не менее ему в стране предоставили собственную лабораторию. Это вызывает вопросы», — заявил Свищёв в интервью RT.

Также депутат отметил, что экстрадиция Родченкова из США маловероятна.

Ранее адвокат информатора WADA рассказал, какая опасность подстерегает его клиента на родине, и выступил с обвинениями в адрес МОК.