Депутат Госдумы Свищёв рассказал, почему Родченков больше не нужен МОК и WADA
«Всё, что можно, он уже написал. Возможно, он выпустит ещё какие-нибудь новые «бестселлеры», но основной потенциал Родченкова — это создание запрещённых препаратов и внедрение их в спорт. Если в США, как там заявляют, борются с допингом, то этот человек им просто не нужен. Тем не менее ему в стране предоставили собственную лабораторию. Это вызывает вопросы», — заявил Свищёв в интервью RT.
Также депутат отметил, что экстрадиция Родченкова из США маловероятна.
Ранее адвокат информатора WADA рассказал, какая опасность подстерегает его клиента на родине, и выступил с обвинениями в адрес МОК.