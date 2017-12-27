Депутат Госдумы Свищёв оценил вероятность экстрадиции Родченкова

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодёжной политике Дмитрий Свищёв прокомментировал слова адвоката информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джима Уолдена о том, что его клиента в России ждут «пытки и смерть».

«Нужно быть реалистами. На сегодняшний день экстрадиция Родченкова маловероятна. Плюс он находится в США под защитой программы свидетелей. Мы же с вами понимаем, в какое время живём. В России он совершил тяжкие преступления, его ждёт судебное разбирательство и, вероятно, уголовное наказание», — заявил Свищёв в интервью RT.

Депутат предположил, что подобные заявления адвоката связаны с желанием надавить на правоохранительные органы США.

«Это вполне ожидаемая реакция. Чтобы Родченкова не выдали, начинаются подобные заявления, придумываются различные страшилки про пытки и прочее. Просто нужно жить по закону и тогда бояться не придётся, никаких проблем не будет. К тому же Родченков — человек с разрушенной психикой. Неслучайно он пытался наложить на себя руки. Серьёзно относиться ко всему этому не стоит. Это просто оговорки с целью разжалобить те зарубежные органы, которые принимают решение об экстрадиции граждан. В ответ там, разумеется, скажут, что боятся за его жизнь и не выдадут России», — добавил Свищёв.

Ранее адвокат Родченкова рассказал, какая опасность подстерегает его клиента на Родине, и выступил с обвинениями в адрес МОК.