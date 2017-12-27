Экс-капитан сборной Мексики по футболу рассказал о драках со своим партнёром по национальной команде

Экс-капитан сборной Мексики защитник Клаудио Суарес рассказал о том, как он противодействовал нападающим.

«Я всегда старался чисто играть в отборе. Возможно, этим я также завоевал уважение нападающих», — сказал Суарес в эксклюзивном интервью RT.

Он также рассказал про драки со своим партнёром по национальной команде Мексики.

«Тем не менее у меня довольно часто случались конфликты с игроками. Например, с Рикардо Пелаэсом, хотя мы были товарищами по сборной. Наше соперничество началось, когда он выступал за «Некаксу», а я перебрался в «Чивас». Потом он перешёл в «Америку». Мы сильно дрались, говорили друг другу гадости. Обычно на всех свободных ударах и угловых я должен был играть с ним персонально. Я старался сдерживать его, но защитникам всегда труднее, потому что приходится реагировать на движения нападающих. Тогда я потянул Пелаэса за руку, и он с размаху ударил меня прямо по лицу. Я пожаловался на него судье, и Пелаэс наговорил мне гадостей.

Потом он снова ударил меня. Тогда я схватил его и ударил в лицо. Он упал. Мы поругались и наговорили друг другу много неприятных вещей. И такие побоища происходили чуть ли не в каждом матче. Когда мы встречались в сборной, то сначала вообще не разговаривали, но потом мирились, ведь нам предстояло отстаивать честь страны», — рассказал Суарес.

Экс-капитан сборной Мексики отметил, что в настоящее время у них с Пелаэсом отличные взаимоотношения.

Ранее Суарес назвал лучшего в споре Месси и Роналду.