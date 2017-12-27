Легенда мексиканского футбола Суарес назвал лучшего в споре Месси и Роналду

Рекордсмен по количеству сыгранных матчей за сборную Мексики Клаудио Суарес рассказал, кто является лучшим футболистом мира — аргентинец Лионель Месси или португалец Криштиану Роналду.

«Мне нравится Месси. Он невероятный игрок. Лео и Криштиану — разные, оба они выдающиеся игроки, но Месси — лучший, он просто гений. Аргентинец умеет в одиночку создавать голевые моменты, у него прекрасная техника. Роналду представляется мне больше игроком атлетического типа, но он, без сомнения, тоже хорош. У него очень хорошая техника, поставленный удар. Они разные, и тем не менее я выбираю Месси», — заявил Суарес в эксклюзивном интервью RT.

Суарес сыграл в составе сборной Мексики рекордные для национального футбола 178 матчей.

Ранее король футбола Пеле сделал свой выбор между Месси и Роналду.