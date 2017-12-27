В Египте постараются убедить футболистов не держать пост перед ЧМ-2018

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида прокомментировал то, что национальная команда Египта будет проводить подготовку к чемпионату мира по футболу в России во время обязательного для мусульман поста — Рамадана.

Рида заметил, что это будет непростая задача — убедить игроков не соблюдать пост. Хотя он отметил, что в Коране предусмотрены поблажки путешественникам и те, кому приходится работать вне дома.

«Если они станут воздерживаться от еды, то шансы на проигрыш стремительно растут. Вы же понимаете, во время Рамадана полностью меняется образ жизни: они не спят ночью, не едят и не пьют днём. Как они смогут тренироваться, когда у них полностью поменяются физиологические циклы?» — цитирует Риду ТАСС.

Глава футбольной федерации также отметил, что смена часовых поясов также может повлиять на состояние футболистов сборной Египта.

«Более того, в России и закат солнца позднее, а значит, приступать к первой трапезе они смогут лишь в районе девяти часов вечера. И что это будет за подготовка? Тем более что мы планировали приехать на чемпионат где-то за неделю, значит, последняя неделя поста выпадает уже на российские условия. Поэтому мы сделаем всё, чтобы убедить их не держать пост», — заявил Рида.

Он подчеркнул, что в прошлом египтяне проигрывали, когда игры попадали на Рамадан.

Ранее Рида заявил, что считает Россию фаворитом группы на ЧМ-2018.