Президент Египетской футбольной ассоциации считает Россию фаворитом группы на ЧМ-2018

Президент Египетской футбольной ассоциации Хани Абу Рида​ оценил шансы сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«У российской команды хорошие шансы, однозначно. У других участников группы А — Уругвая, Саудовской Аравии и Египта — тоже немалые шансы, они способны пройти, но, на мой взгляд, именно Россия может стать первой в группе, и не в последнюю очередь потому, что играет у себя дома», — цитирует Риду ТАСС.

Глава египетской федерации также назвал задачи, которые стоят перед его национальной командой.

«Наша цель? Выйти во второй тур! Собственно, за это ратует каждая команда — выйти из группы. А дальше посмотрим. Всё будет зависеть от того, с кем нам в случае победы предстоит играть дальше», — сказал Рида.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон пожелал главе России Владимиру Путину успешного проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.