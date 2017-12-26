Президент Молдавии пожелал Путину успешного проведения в России ЧМ-2018

Президент Молдавии Игорь Додон пожелал главе России Владимиру Путину успешного проведения чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Во второй половине года хочу пожелать вам удачи в проведении чемпионата мира по футболу», — приводит ТАСС слова Додона, сказанные в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге открылись два официальных магазина с атрибутикой ЧМ-2018.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что на чемпионат мира по футболу 2018 года могут приехать более 1 млн иностранцев.