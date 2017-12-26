В Санкт-Петербурге открылись два официальных магазина с атрибутикой ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге состоялось открытие двух официальных магазинов с атрибутикой предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.
Открытие магазинов состоялось в ТРЦ «Гостиный Двор» и в ТРЦ «Галерея».
Официальные Магазины с сувенирной продукцией #ЧМ2018 теперь открылись и в Санкт-Петербурге 👕⚽️🐺🙌— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 декабря 2017 г.
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Официальные магазины и киоски до мая 2018 года будут открыты во всех городах-организаторах, где пройдут матчи турнира.
Ранее сообщалось, что в Москве открылся первый официальный магазин с атрибутикой ЧМ-2018.