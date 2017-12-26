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В Санкт-Петербурге открылись два официальных магазина с атрибутикой ЧМ-2018

26 декабря 2017, 18:56

В Санкт-Петербурге состоялось открытие двух официальных магазинов с атрибутикой предстоящего чемпионата мира по футболу 2018 года.

Открытие магазинов состоялось в ТРЦ «Гостиный Двор» и в ТРЦ «Галерея».

Официальные магазины и киоски до мая 2018 года будут открыты во всех городах-организаторах, где пройдут матчи турнира.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся первый официальный магазин с атрибутикой ЧМ-2018.

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