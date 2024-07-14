RT в Telegram
Подпишись

Царукян: непринципиально сейчас драться именно с Махачевым, просто надо стать чемпионом

Короткая ссылка
Российский боец UFC Арман Царукян высказался о возможном бое с Исламом Махачевым.
Царукян: непринципиально сейчас драться именно с Махачевым, просто надо стать чемпионом
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Не знаю, сказали ли ему, но мне говорят, что я дерусь за титул в следующем бою. Мне, честно говоря, без разницы — он может подняться в весе. Просто дайте мне временный титул, или пускай он освободит титул — я подерусь за него. Мне непринципиально сейчас драться именно с Исламом. Мне просто надо стать чемпионом», — приводит слова Царукяна Sport24.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. 25 июня стало известно, что Царукян дисквалифицирован на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком. Он напал на зрителя во время выхода на бой с бразильцем.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить