Царукян: непринципиально сейчас драться именно с Махачевым, просто надо стать чемпионом

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о возможном бое с Исламом Махачевым.

«Не знаю, сказали ли ему, но мне говорят, что я дерусь за титул в следующем бою. Мне, честно говоря, без разницы — он может подняться в весе. Просто дайте мне временный титул, или пускай он освободит титул — я подерусь за него. Мне непринципиально сейчас драться именно с Исламом. Мне просто надо стать чемпионом», — приводит слова Царукяна Sport24.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. 25 июня стало известно, что Царукян дисквалифицирован на девять месяцев из-за инцидента с болельщиком. Он напал на зрителя во время выхода на бой с бразильцем.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.