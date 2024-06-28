Роднина: на ОИ-2024 россияне зарабатывают право нашим олимпийцам выступать в дальнейшем
- РИА Новости
«Если мы заявим официально, что бойкотируем Олимпиаду и не будем участвовать, вы знаете, что будет? Страна на следующие две Олимпиады отключается от олимпийского движения. Сегодняшним выступлением наши ребята зарабатывают право выступать в дальнейшем нашим будущим олимпийцам», — приводит слова Родниной «Чемпионат».
Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее Роднина назвала главу МОК Баха слабым политиком.