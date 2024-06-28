RT в Telegram
Подпишись

Роднина: на ОИ-2024 россияне зарабатывают право нашим олимпийцам выступать в дальнейшем

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась об участии россиян в Олимпиаде в Париже.
Роднина: на ОИ-2024 россияне зарабатывают право нашим олимпийцам выступать в дальнейшем
  • РИА Новости

«Если мы заявим официально, что бойкотируем Олимпиаду и не будем участвовать, вы знаете, что будет? Страна на следующие две Олимпиады отключается от олимпийского движения. Сегодняшним выступлением наши ребята зарабатывают право выступать в дальнейшем нашим будущим олимпийцам», — приводит слова Родниной «Чемпионат».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Роднина назвала главу МОК Баха слабым политиком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить