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Роднина назвала главу МОК Баха слабым политиком

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.
Роднина назвала главу МОК Баха слабым политиком
  • РИА Новости

«Бах нам уже давно доказал, что он больше политик, причем слабый, чем спортивный деятель. Потому что если взять все его заявления последних лет, то они даже сами себе противоречат. Сейчас ему как президенту МОК надо спасать Олимпийские игры в Париже», — приводит слова Родниной РИА Новости.

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Атлеты не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Галлямов написал открытое письмо президенту МОК Баху.

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