Булыкин: Голландии повезло, что на этом Евро можно выйти в плей-офф с третьего места

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о поражении Нидерландов от Австрии в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Сборной Голландии повезло, что на этом чемпионате Европы можно выйти в плей-офф турнира с третьего места. Сейчас немного попроще выйти из группы, поэтому у таких сборных есть шансы пробиться в плей-офф», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Встреча в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, Австрия заняла первое место в группе D, набрав шесть очков. Нидерланды расположились на третьей позиции с четырьмя баллами.

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Ранее сообщалось, что сборная Австрии во второй раз в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы.