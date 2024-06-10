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Аленичев: думаю, история «Спартака» с Промесом закончилась

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Российский тренер Дмитрий Аленичев оценил перспективы нападающего Квинси Промеса вернуться в «Спартак».
Аленичев: думаю, история «Спартака» с Промесом закончилась
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В том, что он вернётся в клуб, я сомневаюсь. Думаю, что история «Спартака» с Промесом закончилась», — цитирует Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, во время сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. 

Также суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее Мария Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом.

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