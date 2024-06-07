Захарова ответила на вопрос об участии МИД РФ в ситуации с Промесом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о возможном участии министерства в деле Квинси Промеса.

«Задействован ли российский МИД в этой истории? Это же не значит, что я должна обо всём вам рассказывать», — приводит слова Захаровой «Спорт-Экспресс».

Напомним, во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Также суд Амстердама в феврале признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее Владимир Слишкович высказался о ситуации вокруг Промеса.