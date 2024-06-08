Тренер Порье назвал Царукяна клоуном
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«Этот парень притягивает фальшивую любовь, притворяется, что его любят и уважают в нашем зале. Но как только у него появляется возможность сделать какую-то гадость, он идёт на это. Арман придурок и клоун», — приводит слова Дэвиса портал Low Kick MMA.
Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. После этого он бросил вызов Махачеву.
Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.