Тренер Порье назвал Царукяна клоуном

Тренер американского бойца смешанных единоборств (MMA) Дастина Порье Дайа Дэвис раскритиковал поведение российского бойца Армана Царукяна.

«Этот парень притягивает фальшивую любовь, притворяется, что его любят и уважают в нашем зале. Но как только у него появляется возможность сделать какую-то гадость, он идёт на это. Арман придурок и клоун», — приводит слова Дэвиса портал Low Kick MMA.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. После этого он бросил вызов Махачеву.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.