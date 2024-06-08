RT в Telegram
Подпишись

Тренер Порье назвал Царукяна клоуном

Короткая ссылка
Тренер американского бойца смешанных единоборств (MMA) Дастина Порье Дайа Дэвис раскритиковал поведение российского бойца Армана Царукяна.
Тренер Порье назвал Царукяна клоуном
  • Gettyimages.ru

«Этот парень притягивает фальшивую любовь, притворяется, что его любят и уважают в нашем зале. Но как только у него появляется возможность сделать какую-то гадость, он идёт на это. Арман придурок и клоун», — приводит слова Дэвиса портал Low Kick MMA.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей. После этого он бросил вызов Махачеву.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить