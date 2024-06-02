Беллингем: если Мбаппе придёт в «Реал», то он выведет нас на другой уровень
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«Было бы потрясающе. Думаю, это единственный пазл, которого нам не хватает в плане игры на позиции чистой «девятки». Он вывел бы нас на другой уровень», — цитирует Беллингема Eurosport.
По информации СМИ, Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом». Официальное объявление состоится на следующей неделе.
25-летний француз покинет ПСЖ в статусе свободного агента. Его контракт с клубом истекает в конце июня.
Ранее сообщалось, что Беллингем не сдержал слёз после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов.