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Беллингем не сдержал слёз после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов

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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем эмоционально отреагировал на победу над дортмундской «Боруссией» в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

«Я стараюсь быть примером для моего брата. Это лучшая ночь в моей жизни. Очень за это благодарен», — сказал игрок после матча, не сдерживая слёз.

Встреча в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Дани Карвахаль и Винисиус Жуниор. Беллингем сделал результативный пас на бразильца. Для англичанина эта победа стала первой в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Тони Кроос провёл свой последний клубный матч в карьере.

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