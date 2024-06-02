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Уайт: если турнир будет проводиться в России, для нас будет честью, если его посетит Путин

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Генеральный директор UFC Дана Уайт сообщил, что был бы рад видеть президента Владимира Путина на турнире в России.

«Хотел бы я, чтобы Путин посетил возможный турнир в России? Присутствие президентов на наших мероприятиях — это всегда большая честь. Конечно, если мы приедем в Россию, то будем рады видеть президента», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 302.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе. 

В активе россиянина 26 побед при одном поражении, на счету американца 30 побед при девяти поражениях в карьере.

Ранее Уайт высказался о возможном поединке между чемпионом UFC Исламом Махачевым и Арманом Царукяном в России.

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