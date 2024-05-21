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Царукян: готов поставить деньги на победу Порье нокаутом в поединке с Махачевым

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Первый номер рейтинга лёгкой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российский боец Арман Царукян высказался о поединке между чемпионом американского промоушена Исламом Махачевым и американцем Дастином Порье на турнире UFC 302.
Царукян: готов поставить деньги на победу Порье нокаутом в поединке с Махачевым
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Ислам постарается прижать Дастина к клетке, повалить его и провести приём. Но если он не сможет сделать это, ситуация будет опасной для Махачева. Поэтому Исламу надо пробовать провести тейкдаун как можно раньше. Для меня Ислам — фаворит боя. Но я готов поставить деньги на победу Дастина нокаутом», — цитирует Царукяна New York Post Sports.

Напомним, что россиянин подерётся с Порье на турнире UFC 302 в Нью-Джерси. Соревнование пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.

В последнем поединке в октябре 2023 года россиянин нокаутировал бывшего чемпиона в полулёгком весе Александера Волкановски, продлив свою беспроигрышную серию до 13 схваток.

Ранее Махачев заявил, что Арман Царукян станет чемпионом UFC после него.

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