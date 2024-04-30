Романо: «Ливерпуль» на этой неделе объявит о назначении Слота на пост главного тренера

Новым главным тренером «Ливерпуля» станет Арне Слот, возглавляющий «Фейеноорд».

По информации инсайдера Фабрицио Романа в соцсети X, стороны подписали все необходимые документы. Официальное объявление произойдёт на этой неделе.

Отмечается, что «Ливерпуль» заплатит за специалиста компенсацию в размере €13-15 млн.

В январе стало известно, что Юрген Клопп принял решение покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Под его руководством команда стала чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА.

Ранее сообщалось, что Клопп не верит в чемпионство «Ливерпуля» в нынешнем сезоне АПЛ.