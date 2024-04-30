Царукян оценил шансы Шаблия в бою с Усманом Нурмагомедовым

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян прокомментировал бой в Bellator между соотечественниками Александром Шаблием и Усманом Нурмагомедовым.

«Очень опасный бой для Усмана. Саша — очень неудобный соперник, он и боксировать умеет хорошо, и бороться. И он на своём пике. А Усман только набирает обороты. Из него можно сделать большую звезду, но бой с Шаблием опасный», — сказал Царукян в подкасте Main Event.

Изначально бой должен был пройти на турнире 17 мая в Париже (Франция). Позже стало известно, что поединок пройдёт в сентябре.

25-летний Усман одержал 17 побед в 17 профессиональных поединках в ММА (без учёта боя с Примусом, который был признан несостоявшимся).

Ранее тренер Мендес назвал Усмана Нурмагомедова самым талантливым бойцом в своей карьере.