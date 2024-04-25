Экс-капитан сборной России Смертин провёл для школьников урок безопасности в рамках проекта РФС
Смертин провёл для школьников урок безопасности в рамках проекта РФС
Занятие состоялось 25 апреля в московской «Пушкинской школе № 1500». Во время его проведения Смертин и инструктор школы «ЛизаАлерт» Нина Маньковская рассказали, как вести себя в случае, если остался один в лесу, на стадионе, в торговом центре и других местах.
Также в рамках проекта футболисты российских клубов выходили с ориентировками на разыскиваемых людей на матчи Кубка России.
Ранее Матыцин положительно оценил работу Российского футбольного союза.