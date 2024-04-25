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Экс-капитан сборной России Смертин провёл для школьников урок безопасности в рамках проекта РФС

Смертин провёл для школьников урок безопасности в рамках проекта РФС

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Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности Российского футбольного союза (РФС) Алексей Смертин в рамках проекта «Футбол помогает» провёл для учеников одной из московских школ урок безопасности.

Занятие состоялось 25 апреля в московской «Пушкинской школе № 1500». Во время его проведения Смертин и инструктор школы «ЛизаАлерт» Нина Маньковская рассказали, как вести себя в случае, если остался один в лесу, на стадионе, в торговом центре и других местах.

Также в рамках проекта футболисты российских клубов выходили с ориентировками на разыскиваемых людей на матчи Кубка России.

Ранее Матыцин положительно оценил работу Российского футбольного союза.

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