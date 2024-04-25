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Матыцин положительно оценил работу Российского футбольного союза

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Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о работе Российского футбольного союза (РФС).
Матыцин положительно оценил работу Российского футбольного союза
  • РИА Новости

Министр подчеркнул, что во множестве отраслей взят курс на импортозамещение. 

«Раньше в российском спорте делали акцент на приглашение иностранных тренеров, но мы видим необходимость в восстановлении имиджа российских специалистов. Хорошим примером является деятельность РФС. Он заключил соглашение с семью высшими учебными заведениями по подготовке кадров», — сказал Матыцин, слова которого приводит РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что подобные меры пойдут на пользу отечественному футболу.

Осенью прошлого года РФС заключил соглашения о сотрудничестве с шестью спортивными вузами.

Ранее Матыцин сообщил, что термин «олимпийский вид спорта» требует переосмысления из-за санкций МОК.

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