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РФС и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запустили благотворительный проект

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Российский футбольный союз (РФС) и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявили о запуске благотворительного проекта «Футбол помогает».
РФС и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запустили благотворительный проект
  • РИА Новости

Предполагается, что футболисты будут выходить на матчи с фотографиями пропавших детей. А ориентировки будут появляться на экранах стадионов.

Также генеральный партнёр Кубка России в рамках проекта «ДоброFON» переведёт средства в поддержку поискового добровольчества.

«Футболисты, тренеры, зрители, фанаты — нас очень много. В рамках Кубка России мы запускаем массовый проект и надеемся, что общими усилиями сможем внести свой вклад в поиски пропавших», — приводит «Чемпионат» слова руководителя департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексея Смертина.

Ранее РФС запустил программу наставничества для людей с инвалидностью «Путь в футбол».

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