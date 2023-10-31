РФС и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запустили благотворительный проект
- РИА Новости
Предполагается, что футболисты будут выходить на матчи с фотографиями пропавших детей. А ориентировки будут появляться на экранах стадионов.
Также генеральный партнёр Кубка России в рамках проекта «ДоброFON» переведёт средства в поддержку поискового добровольчества.
«Футболисты, тренеры, зрители, фанаты — нас очень много. В рамках Кубка России мы запускаем массовый проект и надеемся, что общими усилиями сможем внести свой вклад в поиски пропавших», — приводит «Чемпионат» слова руководителя департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексея Смертина.
Ранее РФС запустил программу наставничества для людей с инвалидностью «Путь в футбол».