РФС запустил программу наставничества для людей с инвалидностью «Путь в футбол»

Российский футбольный союз (РФС) начал отбор участников в новую программу «Путь в футбол», которая направлена на поддержку людей с инвалидностью в построении карьеры в футбольной индустрии посредством обучающих мероприятий и оказания консультационной и методической помощи.

Программа состоит из трех этапов: очный модуль обучения в Москве, стажировка в футбольной организации под руководством наставника с целью погружения в профессиональную деятельность по выбранному направлению, защита проекта и представление результатов стажировки участниками программы (декабрь 2023 года), сообщает пресс-служба РФС.

«Когда мы говорим о футболе, то обычно представляем молодых парней или девушек, бегающих с мячом. Но чтобы футбольные соревнования стали возможны, «за кадром» работает множество специалистов разных профессий: те, кто занимается организацией соревнований, коммерческие и финансовые службы, специалисты по коммуникациям и информационным технологиям. Мы хотим показать людям с различными ограничениями по здоровью, что им доступны эти специальности и они могут оказаться в футбольной индустрии», — заявил руководитель направления устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

Участие в программе бесплатное. Все расходы, связанные с участием в очном модуле обучения и защитой проекта, берут на себя организаторы программы. Отбор участников осуществляется на конкурсной основе по итогам оценки анкет и видеопрезентаций кандидатов, а также интервью, которое позволяет уточнить и дополнить информацию, представленную в анкетах.

Ранее Паралимпийский комитет России (ПКР) направил в ООН письмо с просьбой призвать Международный паралимпийский комитет (МПК) не допускать дискриминацию российских паралимпийцев по национальному признаку.