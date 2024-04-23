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Винер заявила, что завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о травме гимнастки Дины Авериной.
Винер заявила, что завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой
  • РИА Новости

«Дина — очень сильный человек, и если бы Олимпийские игры проходили без унижения, она сумела бы всё преодолеть и выступить. Ушла она не из-за травмы», — цитирует Винер ТАСС.

23 февраля Винер сообщила, что сёстры Аверины завершили карьеру. 

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Дина Аверина сообщила, что перенесла операцию.

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