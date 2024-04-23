Винер заявила, что завершение карьеры Диной Авериной не связано с травмой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о травме гимнастки Дины Авериной.

«Дина — очень сильный человек, и если бы Олимпийские игры проходили без унижения, она сумела бы всё преодолеть и выступить. Ушла она не из-за травмы», — цитирует Винер ТАСС.

23 февраля Винер сообщила, что сёстры Аверины завершили карьеру.

Дина — серебряный призёр Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы.

Ранее Дина Аверина сообщила, что перенесла операцию.