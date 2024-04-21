Дивеев: хотел бы извиниться перед Шатарой — сыграл опасно и где-то грубовато

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своём удалении в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

«По поводу красной карточки: хотел бы извиниться перед игроками «Ахмата» и защитником. Да, я сыграл опасно, когда посмотрел по телевизору, где-то грубовато. Хотел бы извиниться перед Милошем», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Таким образом, грозненский клуб набрал 23 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. ЦСКА (37) располагается на пятой строчке.

Ранее Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом».