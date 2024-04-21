RT в Telegram
Подпишись

Дивеев: хотел бы извиниться перед Шатарой — сыграл опасно и где-то грубовато

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своём удалении в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

«По поводу красной карточки: хотел бы извиниться перед игроками «Ахмата» и защитником. Да, я сыграл опасно, когда посмотрел по телевизору, где-то грубовато. Хотел бы извиниться перед Милошем», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды.

По ходу игры у ЦСКА были удалены защитники Виллиан Роша (19-я минута, прямая красная), Игорь Дивеев (89-я).

Таким образом, грозненский клуб набрал 23 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. ЦСКА (37) располагается на пятой строчке.

Ранее Роша извинился за удаление в матче с «Ахматом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить