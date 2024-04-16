Министр спорта Татарстана — о школе Загитовой: все пожелания Алины будут учтены

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о проектной документации школы фигурного катания Алины Загитовой в Казани.

«Проект нестандартный — мы предусмотрели все желания Алины. Будут учтены все её требования. Это будет компактный центр. Он будет без трибун: можно проводить соревнования, но для глобальных соревнований у нас есть «Татнефть Арена», — сказал Леонов «РБ Спорту».

Леонов добавил, что точная сумма, которая будет затрачена на строительство объекта, станет известна несколько позднее.

Загитова сообщила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Ранее Загитова заявила, что проект школы фигурного катания её имени находится в работе.