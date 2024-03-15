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Загитова заявила, что проект школы фигурного катания её имени находится в работе

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что проект школы её имени в Казани находится в работе.
Загитова заявила, что проект школы фигурного катания её имени находится в работе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Знаете, я не хочу быть голословной, поэтому скажу, что проект находится в работе, и на этом всё», — приводит слова Загитовой «Газета.Ru».

5 декабря 2023 года Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Ранее стало известно, что одарённые фигуристы будут тренироваться в школе Загитовой на льготных условиях или бесплатно. 

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