Арман Царукян рассказал, какой навык хотел бы перенять у Хабиба Нурмагомедова

Боец UFC Арман Царукян высказался о том, какой навык перенял бы у бывшего чемпиона организации в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

«Контроль в партере. Я думаю, самый лучший контроль в партере именно у Хабиба на данный момент. И конечно же, я хотел бы повозиться с ним в партере, посмотреть, как он зажимает, как он работает ногами, руками. Это было бы большим уроком для меня», — заявил Царукян в интервью Red Corner MMA.

Следующий бой Царукян проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

Напомним, что на счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в 29 боях MMA. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи. После этого российский боец завершил спортивную карьеру.

Ранее Царукян заявил, что намерен нокаутировать Оливейру на UFC 300.