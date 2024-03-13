Леонова: я абсолютно не согласна с Тарасовой, вот так обвинять тренера странно

Российская фигуристка Алёна Леонова отреагировала на претензии Татьяны Тарасовой из-за допингового дела Камилы Валиевой в адрес Этери Тутберидзе.

«Нет, я абсолютно не согласна с Татьяной Анатольевной, потому что спортсмен мог получить допинг откуда угодно. Поэтому вот так обвинять тренера максимально странно. Это их разборки какие-то. Понятно, что в целом вина штаба в этом есть, на мой взгляд. Жалеть весь штаб не нужно, жалеть нужно только Камилу, которая оказалась в этой ситуации», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Тарасова высказала мнение, что только тренер мог дать допинг Валиевой. Тутберидзе потребовала извиниться за сказанные слова.

Ранее сообщалось, что Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой.