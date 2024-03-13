Тарасова готова извиниться перед Тутберидзе, если узнает правду о деле Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что готова извиниться перед Этери Тутберидзе, если ей предоставят правдивую информацию о деле Камилы Валиевой.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Она также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Татьяна Тарасова высказала мнение, что только тренер мог дать допинг Валиевой. Тутберидзе потребовала извиниться за сказанные слова.

Ранее Коган заявил, что ни один тренер не мог дать допинг Валиевой.