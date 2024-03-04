Минтруд утвердил профстандарт для врачей спортивной медицины

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации утвердило профессиональный стандарт «Врач по спортивной медицине».

Как сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, приказ будет действовать с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2030 года.

Согласно документу, врачом по спортивной медицине может работать специалист, имеющий высшее образование — специалитет по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» или «Остеопатия» и подготовку в ординатуре по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина», или врач, прошедший ординатуру по любой медицинской специальности и потом окончивший программу профессиональной переподготовки по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина».

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации следует переименовать.