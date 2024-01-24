RT в Telegram
Подпишись

Матвиенко предложила «покреативить» с новым названием Минтруда

Короткая ссылка
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации следует переименовать, а его работу сосредоточить на вопросах семейной и социальной политики. С таким предложением к ведомству обратилась председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко предложила «покреативить» с новым названием Минтруда
  • РИА Новости

По её словам, семейная политика, семья, демография — это важнейшие направления в России. При этом председатель Совфеда обратила внимание, что семейной политикой «занимаются пять или шесть министерств, люди не знают, куда обращаться».

«Сегодня министерство не чувствует, что оно отвечает за семейную политику, давайте в год семьи чуть-чуть покреативим», — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут оберегать традиционные ценности, в отличие от того, как с ними поступают в ряде других стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить