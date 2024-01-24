Матвиенко предложила «покреативить» с новым названием Минтруда
- РИА Новости
По её словам, семейная политика, семья, демография — это важнейшие направления в России. При этом председатель Совфеда обратила внимание, что семейной политикой «занимаются пять или шесть министерств, люди не знают, куда обращаться».
«Сегодня министерство не чувствует, что оно отвечает за семейную политику, давайте в год семьи чуть-чуть покреативим», — приводит слова Матвиенко ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут оберегать традиционные ценности, в отличие от того, как с ними поступают в ряде других стран.