Матвиенко предложила «покреативить» с новым названием Минтруда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации следует переименовать, а его работу сосредоточить на вопросах семейной и социальной политики. С таким предложением к ведомству обратилась председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

По её словам, семейная политика, семья, демография — это важнейшие направления в России. При этом председатель Совфеда обратила внимание, что семейной политикой «занимаются пять или шесть министерств, люди не знают, куда обращаться».

«Сегодня министерство не чувствует, что оно отвечает за семейную политику, давайте в год семьи чуть-чуть покреативим», — приводит слова Матвиенко ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут оберегать традиционные ценности, в отличие от того, как с ними поступают в ряде других стран.