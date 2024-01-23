Путин: Россия будет беречь традиционные ценности, в отличие от ряда стран

Ценности традиций семьи будут оберегаться в России и передаваться будущим поколениям, в отличие от того, как с ними обходятся в некоторых других странах. С таким заявлением выступил глава государства Владимир Путин.

Он отметил, что в некоторых странах институт семьи и «нормальные человеческие ценности» цинично разрушаются и подменяются псевдоценностями, предаются забвению.

«А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны», — заявил Путин на церемонии старта Года семьи в России.

Ранее сообщалось, что глава государства на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в стране.