Путин: Россия будет беречь традиционные ценности, в отличие от ряда стран
Он отметил, что в некоторых странах институт семьи и «нормальные человеческие ценности» цинично разрушаются и подменяются псевдоценностями, предаются забвению.
«А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны», — заявил Путин на церемонии старта Года семьи в России.
Ранее сообщалось, что глава государства на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в стране.